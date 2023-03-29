Росія за рік призвала на військову службу пів мільйона осіб – Bloomberg

Чисельність російських військовослужбовців у 2022 році зросла на 500 тисяч осіб, повідомляє агентство Bloomberg.

Офіційна російська статистика наводить цифру 400 тисяч військових. Проте, зазначають аналітики Bloomberg, ці дані є неповними. Вони не враховують близько 100 тисяч осіб, набраних до структур, які формально не належать армії, наприклад, угруповання «ПВК Вагнера».

При цьому російська влада в жовтні 2022 року заявила, що за мобілізацією до армії було призвано 300 тисяч осіб.

Зростання чисельності російських збройних сил посилює брак робочої сили Росії. Про це побічно свідчить те, що Росстат зафіксував 2022 року рекордно низький рівень безробіття. У лютому 2023 року на платформі HeadHunter кількість незайнятих позицій перевищила кількість резюме. Люди влаштовуються на вакансії, що звільнилися. За словами віцепремʼєрки Тетяни Голікової, безробіття в січні 2023 року склало 3,6%.

Як прогнозує Bloomberg, з урахуванням втрат на війні в Україні та відʼїзду з країни сотень тисяч росіян населення працездатного віку в Росії може скоротитися на 6,5% впродовж наступного десятиліття.

При цьому російська влада має намір продовжувати нарощувати чисельність військ. З квітня Міністерство оборони розпочало новий набір військовослужбовців на службу за контрактом. Заявлена мета – набрати ще 400 тисяч осіб. Таку цифру наводять регіональні ЗМІ. Вони також повідомляють, що керівники російських регіонів отримують рознарядки, скільки контрактників має забезпечити їхній регіон. Наприклад, за планами міністерства оборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають прийти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона впродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Також у Росії Державна дума розглядає підвищення граничного віку служби за призовом з 27 до 30 років.