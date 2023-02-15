У Росії студентів змушують підписувати згоду на достроковий призов – ЗМІ

У багатьох регіонах Росії від студентів коледжів вимагають підписати згоду на дострокове проходження призовної комісії, пише російське видання «Верстка». Студенти мають відстрочку від призову, але якщо вони достроково здадуть випускні іспити, то вже навесні можуть отримати повістки до військкомату.

Як розповів «Верстці» керівник правозахисної організації «Школа призовника» Олексій Табалов, вперше така практика розпочалася у 2021 році. Військкомати разом із адміністрацією коледжів вимагають, щоб студенти випускних курсів писали заяви на дострокове проходження призовної та медичної комісій.

Далі, за словами Табалова, військкомати домовляються з керівництвом коледжів про те, що студенти, які підписали такі заяви, складуть іспити достроково. Потім студенти отримують повістку із зобов’язанням з’явитися до військкомату. У військкоматі вони проходять медкомісію і вирушають до армії.

Таким чином, на думку правозахисника, випускники можуть потрапити вже у весняний призов, який розпочинається у квітні. Табалов наголошує, що студенти часто не знають, що вже підписану заяву можна відкликати.

Правозахисний проєкт «Ідіть лісом», який допомагає росіянам уникнути мобілізації, також повідомив, що у московських вишах і коледжах влаштовують для студентів зустрічі з представниками військкоматів. Студенти розповідають, що на цих зустрічах тим, хто прописаний у Москві, вручають повістки із зобов’язанням з’явитися до військкоматів. Студентам, які ігнорують ці зустрічі, загрожують «індивідуальним розглядом».

Весняний призов до армії має розпочатися у Росії 1 квітня. За твердженням російської влади, часткову мобілізацію резервістів на війну в Україні, яка стартувала 21 вересня, завершено. Однак указ про неї, як і раніше, діє, і теоретично мобілізаційні заходи в будь-який момент можуть відновитися.