Росія: у відомстві Шойгу знайшли причину, щоб не завершувати мобілізацію

У міністерстві оборони Росії пояснили продовження мобілізації турботою про учасників війни з Україною та членів їхніх родин.

«У разі визнання указу про мобілізацію таким, що втратив чинність, призвані в армію під час спеціальної військової операції та члени їхніх сімей будуть позбавлені додаткових соціальних гарантій та компенсацій, передбачених урядом», – ідеться у відповіді міністерства на запит депутата законодавчих зборів Артура Гайдука.

Гайдук просив зʼясувати, чому указ про так звану часткову мобілізацію, оголошену російським лідером Володимиром Путіним у вересні 2022 року, продовжує діяти, коли міністерство оборони оголосило про її завершення. У відомстві, відповівши депутату, ще раз підтвердили, що «заходи, повʼязані з оповіщенням та призовом громадян у рамках мобілізації, завершилися 28 жовтня 2022 року», проте «решта заходів, передбачених указом, продовжується». Які це заходи, в міністерстві оборони не уточнили.

У період дії указу про мобілізацію серйозно ускладнене звільнення з армії військовослужбовців-контрактників. Крім того, відмова вирушати на війну може бути розцінена як злочин, хоча в мирний час контрактники мають право відмовитися брати участь у бойових діях.

21 вересня 2022 року Путін оголосив про часткову мобілізацію для продовження війни на території України. За офіційними даними, на військову службу призвали понад 300 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що указ діятиме, але не для призову, а для вирішення інших військових завдань (яких саме, він не уточнив).

Наприкінці грудня українська влада та розвідки західних країн повідомили, що на початку 2023 року Кремль оголосить про нову мобілізацію, під час якої в російську армію можуть призвати до 500 тисяч осіб, після чого Росія спробує провести ще один широкомасштабний наступ на українські території. У Кремлі заявили, що таких планів поки немає. Водночас російська влада оголосила про плани довести чисельність збройних сил країни до 1,5 мільйона осіб та підвищення граничного віку призову на строкову службу до 30 років.