Росія готується до нової хвилі мобілізації, але це ще більше її виснажить – розвідка

Влада Росії готується почати нову хвилю мобілізації, розповів представник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Вадими Скібіцький в інтерв’ю The Wall Street Journal.

«(В Росії - ред.) все готове. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих, знаходяться в готовності», – сказав Скібіцький.

Втім, за його словами, якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.

«Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому, що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз», – підсумував Скібіцький.

21 вересня російський лідер Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію для продовження війни проти України. За словами президента Росії, призову на військову службу підлягали громадяни, які перебувають у запасі, а пріоритет мав віддаватися тим, хто має бойовий досвід. Крім того, перед надсиланням на фронт мобілізовані мали пройти відповідну підготовку.

Правозахисники регулярно повідомляли про порушення владою оголошених правил мобілізації та про те, що багатьох із призовників, які не пройшли навіть медогляди, одразу відправляють на передову. Така ж інформація регулярно надходить і від самих військових. Практично з усіх регіонів Росії надходили повідомлення про недостатнє постачання мобілізованих, брак екіпірування та недостатню підготовку мобілізованих перед надсиланням у зону бойових дій.