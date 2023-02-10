Росія: мобілізованому, який посперечався з командиром, збільшили термін увʼязнення

У Росії Другий західний окружний військовий суд посилив вирок мобілізованому Олександру Лєшкову, визнаному винним у нападі на командира. Раніше його засудили до пʼяти з половиною років колонії суворого режиму. Суд додав ще півтора року: на думку прокурора, у першому вироку не було враховано, що Лєшков виклав відеозапис сварки в інтернет, що посилює його провину. Таким чином, Лєшков проведе у колонії сім років.

Прокурор вимагав для Лєшкова 10 років позбавлення волі. Натомість захист просив призначити йому покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

13 листопада 2022 року в соціальних мережах поширилося відео, на якому мобілізовані сперечаються з командиром, підполковником Денисом Мазановим, розповідаючи, що стрілецька підготовка піхоти проводиться на танковому полігоні навіть без мішеней, екіпірування та зброї недостатньо, а замість реальних бойових навичок їх навчають ходити строєм.

Лєшков з використанням нецензурних висловів звинуватив командира в «саботажі наказів верховного головнокомандування», випустив йому в обличчя дим від сигарети і штовхнув у груди. За версією звинувачення, він завдав Мазанову побоїв. Сам Лєшков каже, що захищав себе, а свідки заявили, що підполковник першим штовхнув Лешкова, який представляв інтереси не лише свої, а й інших мобілізованих.

Відеозапис конфлікту, що стався у підмосковному парку, наводить, зокрема, видання «Медуза».

21 вересня російський лідер Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію для продовження війни проти України. За словами президента Росії, призову на військову службу підлягали громадяни, які перебувають у запасі, а пріоритет мав віддаватися тим, хто має бойовий досвід. Крім того, перед надсиланням на фронт мобілізовані мали пройти відповідну підготовку.

Правозахисники регулярно повідомляли про порушення владою оголошених правил мобілізації та про те, що багатьох із призовників, які не пройшли навіть медогляди, одразу відправляють на передову. Така ж інформація регулярно надходить і від самих військових. Практично з усіх регіонів Росії надходили повідомлення про недостатнє постачання мобілізованих, брак екіпірування та недостатню підготовку мобілізованих перед надсиланням у зону бойових дій.