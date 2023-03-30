Путін підписав указ про весняний призов до російської армії

Президент Росії Володимир Путін 30 березня підписав указ про весняний призов до армії.

«Здійснити з 1 квітня до 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб», – ідеться в указі.

Восени 2022 року на військову службу було призвано 120 тисяч осіб, а минулої весни – 134,5 тисячі осіб.

У середньому впродовж останніх років кожен призов у Росії стосувався близько 130 тисяч осіб.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона впродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Також у Росії Державна дума розглядає підвищення граничного віку служби за призовом з 27 до 30 років.