Білий дім не має доказів зловживань допомогою США в Україні – Кірбі

У Білого дому наразі немає доказів грубих порушень використання американської допомоги в Україні – про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу 29 березня.

Таким чином він відповів на питання журналіста про нібито 189 скарг щодо ймовірних порушень, які наразі не були доведені. За словами Кірбі, про ці скарги йому невідомо.

«Ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень, коли йдеться про управління безпековою допомогою, що надійшла в Україну. Я хотів би зауважити, що українські посадовці також поділяють нашу стурбованість щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості речей, які потрапляють на поле бою та мають стосунок до нього», – сказав він.

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Кірбі нагадав, що наразі троє інспекторів від Міністерства оборони США допомагають стежити за використанням допомоги в Україні. Водночас, додав він, «важливо пам’ятати, що це війна».

«І ми всі хочемо мати якомога більше контролю та підзвітності. Звісно, що так. В Україну йде обладнання та системи, за які платять платники податків, але це війна. Реальні люди воюють і реальні люди гинуть. А в бою ви не можете передбачити кожен – ідеальний, безпечний рух кожного окремого предмета, який кожен окремий військовий бере з собою в бій», – заявив представник Ради нацбезпеки.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив 30 березня, що США надають Україні черговий пакет військової допомоги обсягом 350 мільйонів доларів.

У січні до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються».