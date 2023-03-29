Президент Аргентини заявив про «незмірну шкоду» світовій економіці через війну в Україні

Президент Аргентини Альберто Фернандес каже, що війна в Україні «завдала незмірної шкоди світовій економіці», повідомляє CNN.

«Ми бачимо серйозну проблему, яку створило вторгнення Росії в Україну», – сказав Фернандес у середу під час візиту до Білого дому. – «Ми повинні працювати разом і об’єднати зусилля, щоб війна змогла закінчитися, щоб вона припинила забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися».

Під час візиту Фернандес обговорив двосторонні відносини, підтримку США під час фінансових проблем Аргентини та інші нагальні глобальні проблеми.

Фернандес також сказав, що мир є терміновим через відсутність продовольчої безпеки, яку може спричинити війна.

«Коли (Продовольча та сільськогосподарська організація) оголосила, що понад 300 мільйонів людей можуть боротися з голодом через цю війну, я зрозумів, що мир є терміновим», – сказав він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.