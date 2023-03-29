«Демократія має бути безкомпромісною щодо зла» – Зеленський на саміті під головуванням Байдена

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія давно воює з демократіями світу, а демократія має навчитися бути безкомпромісною щодо зла. Про це він сказав під час свого виступу на засіданні другого Саміту за демократію під головуванням президента США.



«Росія давно воює з вами всіма – з демократіями світу. Воює дезінформацією, втручанням у вибори, шпигунством, експортом корупції, кіберзлочинністю, намаганням спровокувати енергетичну кризу й цінові вибухи на ринках, які вдарять по ваших людях божевільними рахунками за електрику чи бензин. Погляньте: Кремль намагається зробити зброєю вже навіть продовольство. Чому це відбувається? Це війна, пані та панове. Війна саме проти свободи й демократії», – сказав президент України.

Зеленський наголошує, що демократія повинна вміти діяти, причому діяти на випередження.

«Демократія має навчитися бути безкомпромісною щодо зла. Хоч сенс демократії передбачає пошук компромісу, це працює лише для внутрішньої свободи в тій чи іншій країні. Варто позбутись ілюзії, що компроміс зі злом може щось дати свободі. Вороги демократії мають програвати, і лише це може бути основою справжньої безпеки для демократії. Візьміть цю українську рішучість. Українська демократія навіть в умовах тотальної війни проти нашого народу підтримує абсолютну внутрішню єдність. Перемогти – це наша національна мета», – сказав він додавши, що «перемогти» означає зберегти свободу, гідність та українську землю.



«Зло має програти війну. Програє зараз – знатиме, що програватиме завжди й усюди. Перше. Не варто думати, як зберегти обличчя Путіну, щоб нібито зменшити витрати на боротьбу з ним. Варто думати, як зберегти повагу до демократії в тих країнах, де свобода ще має перемогти», – наголосив Зеленський.

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Цього тижня у Вашингтоні відбувається «Саміт за демократію 2023». В події, що проходить у віртуальному режимі, за очікуваннями, візьме участь близько 120 країн. У рамках саміту 28 березня проводилася дискусія «Справедливий і міцний мир в Україні», у якій взяли участь міністри закордонних справ низки країн світу.