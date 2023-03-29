«Україні потрібна перемога» – Залужний у розмові з командувачем Збройних сил США у Європі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався із командувачем Збройних сил США у Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив вдень 29 березня.

«Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога», – написав Залужний у фейсбуці.

Головнокомандувач ЗСУ перебуває на постійному контакті з командувачами військ у США та Європі.

Крістофер Каволі, з яким Залужний мав розмову, влітку вступив на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.