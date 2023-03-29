«Це надовго» – речник Путіна про «протистояння з ворожими державами»

Москва не очікує на швидке завершення «війни в широкому контексті», заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу 29 березня. Так речник відповів на запитання про перспективи припинення бойових дій проти України в 2023 році.

«Ці оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО («спеціальна воєнна операція», так у Росії офіційно називають війну проти України – ред.) – міністерство оборони. А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента», – сказав речник Путіна.

Раніше цього тижня британська газета The Guardian з посиланням на джерела цитувала слова Пєскова, які він сказав на святковій вечері в квартирі високопоставленого російського чиновника наприкінці грудня 2022 року. Тоді, за словами гостей вечора, представник Кремля попередив присутніх представників російської культурної та політичної еліти, що війна, яку Росія розвʼязала проти України, затягнеться надовго.