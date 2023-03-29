ВМС: на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають чотири російські кораблі

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 29 березня перебувають чотири російські кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих кораблі, з них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет. В Азовському морі – один ворожий корабель. У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про п’ять російських кораблів на чергуванні в Чорному морі.

Раніше речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле. За її словами, вочевидь, «армія РФ почне використовувати проти України ракетні або ж «шахедні» точкові атаки».