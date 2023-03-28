Припинення прикордонної співпраці з Росією та Білоруссю. Уряд схвалив проєкт указу президента

Уряд схвалив проєкт указу президента про припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, це рішення передбачає погодження проєкту указу президента про припинення дії Угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, а також вихід України з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Білорусі, РФ та України.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, припинення дії цих міжнародних договорів України відбувається відповідно до, серед іншого, положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.