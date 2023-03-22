У ЗСУ прокоментували інформацію про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 у Франції

Інформація про навчання українських пілотів у Франції на винищувачах Mirage 2000 не відповідає дійсності. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив 22 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Зараз іде інформація, нібито українські пілоти навчаються у Франції уже півтора місяця на літаках «Міраж». Я хотів би одразу спростувати це, щоби не було перекручувань. Так, нам різні країни пропонують свої майданчики для можливого, потенційного, майбутнього навчання наших пілотів на той тип, який буде обраний колегіально під час консультацій із нашими західними партнерами», – сказав Юрій Ігнат.

При цьому Ігнат не заперечує, що українські військові дійсно проходили навчання у Франції, однак, за його словами, це були не пілоти.

«У Франції проходили підготовку і авіанавідники, і курси виживання для авіаторів, але про навчання льотного складу зараз не йдеться», – зазначив Ігнат.

Раніше французька газета Figaro повідомила, що у Франція вже півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.

За даними видання, близько тридцяти українських пілотів вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі.