Макрон про війну: хочу перемоги України, але не виступаю за повний розгром Росії

Франція хоче побачити поразку Росії у війні проти України, але «не повний її розгром», зазначив президент країни Еммануель Макрон, пише Le Figaro.

«Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що, зрештою, це не буде укладено військовим шляхом», – йдеться у заяві.

Макрон пояснив, що він не думає, що «Росія має бути повністю розгромлена чи атакована на її території».

«Деякі хочуть перш за все розгромити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде», – додав президент.

Після початку повномасштабної війни Емманюель Макрон кілька разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну. Він говорив, що це не приносить йому задоволення, але підкреслював, що контакти необхідні для пошуку миру.