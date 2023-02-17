Макрон: час для діалогу ще не настав, бо Росія обирає війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що у війні Росії проти України час для діалогу ще не настав, Москва обирає війну.



«Коли розпочався цей конфлікт, ми демонстрували єдність, солідарність і активно діяли. Ми також намагалися сприяти діалогу, де це можливо. Але на даний момент час діалогу ще не настав. Тому що Росія обирає війну, ескалацію війни. Росія вирішила нападати і атакувати цивільну інфраструктуру, скоювати воєнні злочини», – сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

Макрон зазначає, що Росія не виграє війну, російський напад має завершитися поразкою.

«Ми не можемо дозволити тому, що використання сили стає чимось нормальним, оскільки тоді ми ставимо під сумнів стабільність у світі», – додав президент Франції.

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Після початку повномасштабної війни Емманюель Макрон кілька разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну. Він говорив, що це не приносить йому задоволення, але підкреслював, що контакти необхідні для пошуку миру.