Україна отримала понад 5,6 тисяч тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що за рік із початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Загальна вага допомоги – понад 5650 тонн.



«Серед обладнання, яке отримала Україна, – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів. Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількісті об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали з ракет, дронів та артилерії. Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і, зрештою, нашої майбутньої перемоги», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



Гуманітарну допомогу Україні надали 30 країн світу – Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і США.



«Використовуючи устаткування від наших партнерів, ми повернули світло і тепло мільйонам українців, пройшли цю надскладну зиму і вже готуємося до наступного опалювального сезону», – сказав Галущенко.

За даними енергетиків, ситуація в енергосистемі України наразі стабілізувалась. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній.

Внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши значних пошкоджень обладнанню.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні донедавна були масові відключення електрики.