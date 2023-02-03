Франція та Італія готові навесні передати Україні протиракетну систему SAMP/T

Франція та Італія готові поставити Україні протиракетну систему SAMP/T

Франція та Італія завершили технічні переговори щодо спільної поставки системи протиповітряної оборони SAMP/T-MAMBA в Україну навесні 2023 року, повідомило міністерство оборони Франції.



«Це дозволить Україні захищатися від російських безпілотників, ракет і авіаційних атак, охоплюючи значну частину території України», – йдеться в заяві міністерства після розмови між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та його італійським колегою Гвідо Крозетто, повідомляє агенція Reuters.

Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Україна неодноразово закликала союзників допомогти з посиленням протиракетної оборони. Зокрема, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що тривають переговори щодо систем SAMP-T.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що Україна з наявними засобами протиповітряної оборони не зможе впоратися з іранськими балістичними ракетами Fateh і Zolfaghar, якщо Тегеран поставить їх Москві. Протидіяти балістичним загрозам можуть системи Patriot PAC-3 та SAMP-T.