Франція не рекомендує своїм громадянам відвідувати Білорусь

Міністерство закордонних справ Франції рекомендує своїм громадянам не їздити до Білорусі.

Як йдеться в повідомленні, в умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору будь-які поїздки до Білорусі не рекомендуються.



Французам у Білорусі пропонують негайно залишити країну автомобільним транспортом через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією.



Також 13 лютого Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідувань з боку російської влади. США рекомендують своїм громадянам не відвідувати Росію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 13 лютого заявив, що новий великий російський наступ в Україні вже почався.

Наприкінці лютого 2022 року частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.