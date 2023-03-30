Українські військові завершили навчання на системах Patriot у США – Пентагон

Група з 65 українських військовослужбовців завершила навчання у США на системі ППО Patriot і повернулася до Європи, повідомили в четвер у Пентагоні.

«Цього тижня 65 захисників неба з України завершили підготовку на Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи», – повідомив журналістам офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

«Вони інтегруються з іншими українськими захисниками неба разом із наданими засобами ППО Patriot зі США, Німеччини та Нідерландів», – сказав він.

За словами Райдера, понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку у Сполучених Штатах з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Минулого тижня представники оборонного відомства США повідомили, що навчання українців на системі Patriot добігають кінця. Телекомпанія CNN повідомляла, що ці системи протиракетної оборони будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж спочатку планувалося. Стосовно українських військових, які на них навчалися у США, то вони мають ще пройти додаткове навчання в Європі на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

65 українців тренувалися у США з 15 січня.

«Українські солдати вражають швидкістю в навчанні», – коментував раніше бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі. Військові США виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за вісім тижнів.