Росія в Раді безпеки ООН. Механізм усунення агресора існує – експерти

1 квітня Росія розпочала місячне головування у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй – так само, як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала масштабну війну.

Ані десятки тисяч задокументованих воєнних злочинів, скоєних російськими силами у війні проти України, ані ордер Міжнародного кримінального суд (МКС) на арешт президента РФ Володимира Путіна не стали причиною призупинення членства Росії в Радбезі ООН або хоча б її головування.

Однак, правова процедура, яка могла б відсторонити Росію від головування у Раді безпеки існує, кажуть експерти. Але країни-учасниці наразі не готові її застосувати, зазначають фахівці, з якими спілкувалася Українська служба «Голосу Америки».

«Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі ООН представники України, а також низка країн-учасниць Організації Об’єднаних Націй, які обуренні цим фактом. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всію історії ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН. За його словами, він «стане ще одним яскравим свідченням тієї глибокої кризи, в якій перебуває Рада безпеки».

Критику дій Росії не раз висловювали і представники США в ООН. Але щодо самого виключення Росії з членів Ради безпеки вони були обережніші.

«На жаль, Росія є постійним членом Ради безпеки, і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність», – прокоментували ситуацію у постійному представництві США при ООН.

Відмовилися давати оцінку цього на камеру і усі шість постійних представництв, які отримали запити «Голосу Америки».

У постійному представництві США при ООН лише зазначили: сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.

Відсторонення: процедура існує

Натомість представники академічної спільноти, до яких звернулася Українська служба Голосу Америки, кажуть, що вихід є і наводять можливі варіанти вирішення ситуації.

Томас Ґрант, доктор юридичних наук, професор Кембриджського університету, переконаний: питання головування Росії є принциповим для світової спільноти. Адже ця країна наполегливо порушує Статут ООН з 2014 року.

Будь-який член Ради може висунути заперечення щодо присутності того чи іншого представника країни на засіданні

Ґрант зазначає, що насправді існує процедура, яка може відсторонити Росію від засідань Ради безпеки – це процедурне положення, яке дозволяє заборону на присутність певного представника.

«Ця процедура повноважень не використовувалася в минулому для фактичного відсторонення представника від участі. Але вона є і вона доступна, – каже професор Ґрант. – Це працює просто. Будь-який член Ради може висунути заперечення щодо присутності того чи іншого представника країни на засіданні. Рада має обов’язково розглянути це питання».

Для позитивного рішення, за словами Ґранта, потрібно дев’ять голосів. Далі Рада голосує за процедурне рішення і право вето на нього не поширюється.

Проте, цей мехнізму жодного разу ще не був використаний. Ґрант пояснює це небажанням країн застосувати такий рішучий крок проти одного із постійних членів Радбезу, щоб не створювати прецеденту, який може бути використаний у майбутньому проти них самих.

До дискусії щодо членства Росії в Радбезі та її головування долучилися й інші науковці. Професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд написав вже дві статті на цю тему для журналу Time.

Це здається сумним і трагічним жартом, що країна-агресор, яка повинна була би взяти самовідвід, буде головувати в Раді безпеки

«Ми провели багато досліджень щодо російських компаній, а також щодо краху російської економіки. І ми першими майже рік тому заявили, що Росія програла на економічному фронті і більше не є економічною наддержавою. Тож це дуже ефективно. Зараз ми взялися за дипломатичний фронт, коли зрозуміли, що Росія вдруге головуватиме в Раді безпеки з 1 квітня. Цей день у багатьох країнах світу є Днем гумору. І це здається сумним і трагічним жартом, що країна-агресор, яка повинна була би взяти самовідвід, буде головувати в Раді безпеки», – каже Сонненфельд.

За його словами, світова спільнота навіть не здогадується, що Росія отримала членство в ООН та місце постійного члена Радбезу саме як спадкоємиця Радянського Союзу. І процесуально це рішення не було окремо ухвалене Генеральною асамблеєю ООН.

«Найбільше дипломатичне шахрайство ХХ століття» – Кулеба

Про це неодноразово говорили і представники України. Так, присутність Росії в Радбезі ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства ХХ століття, – сказав днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на віртуальній дискусії аналітичного центру Chatham House у Лондоні.

145 членів ООН проголосували за засудження дій Росії

«Не було жодної хвилини дискусії про це (щодо процедури отримання Росією членства в ООН – ред.], це було порушення статуту Організації Об’єднаних Націй, – каже Сонненфельд – Це дозволяє Росії висміювати ООН. Основна місія цієї організації – не друкувати брошури, щоб дати дітям читати в школі, а підтримувати мир. Але вона не змогла цього зробити впродовж минулого року, незважаючи на те, що 145 членів ООН проголосували за засудження дій Росії».

Сонненфельд визнає: щоб зрушити це питання з місця у США, потрібна політична підтримка як демократів, так і республіканців, щоб посилити тиск на американський уряд.

Юридичний глухий кут

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас зазначає, що минулий рік показав фундаментальні слабкості ООН.

«Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, зараз користується цією позицією, щоб використати свій імунітет постійного члена Ради безпеки, щоб порушувати статут ООН. Ми є в юридичному глухому куті, оскільки на будь-які зміни Росія накладе вето», – каже Адоменас.

Проте, наголошує посадовець, якщо країни-члени хочуть зберегти довіру до ООН, вони повинні ініціювати реформування Ради безпеки, в тому числі, за рахунок розширення Радбезу і, таким чином, обмеження можливостей Росії маніпулювати та експлуатувати цей орган.

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