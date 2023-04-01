«Абсурдна новина»: Зеленський відреагував на головування Росії в Радбезі ООН

Росія має не ставати головою Ради безпеки ООН, а «відповісти за свій терор в Україні», наголосив президент Володимир Зеленський в вечірньому зведенні 1 квітня.

«Є новина абсурдна і деструктивна. Сьогодні Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Учора російська армія вбила ще одну українську дитину – 5-місячного хлопчика з Авдіївки... І при цьому Росія головує в Раді безпеки ООН. Складно уявити що-небудь таке, щоб більше доводитиме повне банкрутство міжнародних інституцій», – зазначив глава держави.

За його словами, «вже немає такого терору, який би не вчинила країна-агресор. І також не буде причин, щоб зупинити реформування глобальних інституцій, у тому числі Радбез ООН».

«Реформа, яка назріла, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка бажає стати терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти і відповідати за терор, а не головувати будь-де», – підкреслив Зеленський.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік.

Представники Росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.