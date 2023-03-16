Пожежа в Ростовському ФСБ: диверсія чи випадковість. Війна спецслужб загострюється

У Ростові-на-Дону РФ 16 березня горіла будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста.
Чи може таке бути випадковістю? Чи все протистояння спецслужб у російсько-українській війні виходить на новий рівень?
Про це і не тільки у прямому ефірі програми Свобода Live:
- Видання «Обережно, новини» повідомило про вибух, після якого почалася пожежа, а 161.ru з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що почалася детонація боєприпасів, що зберігалися у будівлі.
- Пресслужба російської спецслужби повідомила, що вибух стався через займання паливно-мастильних матеріалів.
- Губернатор Ростовської області повідомив, що наслідком вибуху було замикання електромережі.
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