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Україна

Пожежа в Ростовському ФСБ: диверсія чи випадковість. Війна спецслужб загострюється

У Ростові-на-Дону РФ 16 березня горіла будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста

У Ростові-на-Дону РФ 16 березня горіла будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста.

Чи може таке бути випадковістю? Чи все протистояння спецслужб у російсько-українській війні виходить на новий рівень?

Про це і не тільки у прямому ефірі програми Свобода Live:

  • Видання «Обережно, новини» повідомило про вибух, після якого почалася пожежа, а 161.ru з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що почалася детонація боєприпасів, що зберігалися у будівлі.
  • Пресслужба російської спецслужби повідомила, що вибух стався через займання паливно-мастильних матеріалів.
  • Губернатор Ростовської області повідомив, що наслідком вибуху було замикання електромережі.

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