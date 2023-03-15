У російському Ростові-на-Дону судять викраденого в Херсоні ветерана АТО

У російському Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбувається судове засідання у справі громадянина України, ветерана АТО Павла Запорожця, вивезеного у серпні співробітниками ФСБ Росії до окупованого Криму, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

За повідомленням, захист Запорожця наполягає на тому, що він має бути визнаний військовополоненим, а справа має розглядатися у рамках третьої Женевської конвенції.

Як раніше повідомила проєкту Радіо Свобода «Новинам Приазовʼя» сестра Запорожця Марина, представники ФСБ Росії затримали його 9 травня 2022 року в Херсоні, де утримували в катівні на Теплоенергетиків 3, протягом 4-ох місяців, а в серпні вивезли до окупованого Криму.

За інформацією жінки, її брату інкримінують статтю «міжнародний тероризм».

Про те, що Запорожця катували, в серпні 2022 року повідомляло «Суспільне» з посиланням на правозахисницю і громадську активістку Наталю Бімбірайте.

Російські силовики публічно не коментують звинувачення у тортурах.

Минулого місяця голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії заявила, що Росія після повномасштабного вторгнення в Україну відкрила в окупованому Криму СІЗО, куди відправляє людей, незаконно затриманих на новоокупованих територіях України.

За її словами, наприкінці 2022 року там утримували приблизно 110 людей, українських громадян і декількох іноземців.

Раніше голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що окупанти вивозять на територію Росії політичних в’язнів, і зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ у російських колоніях.