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У Росії повідомили причину вибуху в приміщенні прикордонного управління ФСБ

Сталося займання паливно-мастильних матеріалів, яке спричинило вибух і часткове руйнування будівлі

Вибух у приміщенні прикордонного управління ФСБ у російському Ростові-на-Дону стався через займання паливно-мастильних матеріалів, повідомляє російська агенція «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу відомства.

«О 12:20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату ПУ ФСБ Росії по Ростовській області сталося займання паливно-мастильних матеріалів, яке спричинило вибух і часткове руйнування будівлі», – повідомили в службі

У відомстві повідомили, що є постраждалі, але не уточнили їхню кількість.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що у російському Ростові-на-Дону горить будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста.
Видання «Обережно, новини» повідомило про вибух, після якого почалася пожежа, а 161.ru з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що почалася детонація боєприпасів, що зберігалися у будівлі.

Ростовська область межує з Донецькою та Луганською областями України, де йдуть активні бойові дії.

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