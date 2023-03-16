У Росії повідомили причину вибуху в приміщенні прикордонного управління ФСБ

Вибух у приміщенні прикордонного управління ФСБ у російському Ростові-на-Дону стався через займання паливно-мастильних матеріалів, повідомляє російська агенція «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу відомства.



«О 12:20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату ПУ ФСБ Росії по Ростовській області сталося займання паливно-мастильних матеріалів, яке спричинило вибух і часткове руйнування будівлі», – повідомили в службі



У відомстві повідомили, що є постраждалі, але не уточнили їхню кількість.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що у російському Ростові-на-Дону горить будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста.

Видання «Обережно, новини» повідомило про вибух, після якого почалася пожежа, а 161.ru з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що почалася детонація боєприпасів, що зберігалися у будівлі.



Ростовська область межує з Донецькою та Луганською областями України, де йдуть активні бойові дії.