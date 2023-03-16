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ЗМІ: у російському Ростові-на-Дону горить будівля прикордонної служби ФСБ

У російському МНС підтверджують факт пожежі, подробиць наразі немає.

У російському Ростові-на-Дону горить будівля біля управління прикордонної служби ФСБ Росії у центрі міста. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Горить не основна будівля прикордонного управління, а склад на території пожежного управління ФСБ поряд з ним. Видання «Обережно, новини» пише про вибух, після якого почалася пожежа.


Видання 161.ru з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що почалася детонація боєприпасів, що зберігалися у будівлі.

У російському МНС підтверджують факт пожежі, подробиць наразі немає.

Ростовська область межує з Донецькою та Луганською областями України, де йдуть активні бойові дії.

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