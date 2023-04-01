Подоляк: країни Радбезу ООН повинні бойкотувати засідання під головуванням РФ

Країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН», – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президенту також зазначив, що Росія порушує статут, й щонайменше має бути позбавлена присутності в ООН.

«Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання... Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі», – наголосив Подоляк.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік.

Представники Росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.