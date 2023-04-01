«Росія не має права бути в ООН. Над цим треба працювати» – Олександр Мацука про головування РФ в Радбезі

З 1 квітня Росія на місяць очолила Раду безпеки ООН. Це викликає неабияке обурення серед українських дипломатів. Як так можливо, що країна, яка веде повноцінну війну, очолить Раду безпеки ООН, чия місія якраз таки полягає в тому, щоб війни не було?

За статутом ООН, країна-голова Радбезу змінюється щомісяця. Наприклад, у березні це був Мозамбік, у квітні – Росія, а у травні Росію змінить Швейцарія. Ротація йде за алфавітним порядок, відповідно до назв країни англійською мовою. І політичної складової в цьому, здавалося б, немає. У мирний час це була би звичайна планова ротація дипломатів. Але під час війни, яку Кремль розв’язав проти України, ситуація виглядає кардинально інакше.

Наприкінці минулого року Україна навіть ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і організації загалом. А перспективу головування Росії в Радбезі ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «поганим першоквітневим жартом».

«Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня – поганий жарт. Росія узурпувала своє місце. Вона веде колоніальну війну. Її лідер є воєнним злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН», – зазначив Кулеба.

Виходить так, що в статуті ООН не прописано, що країна, яка веде війну, може бути обмежена у своїх правах.

Чим займається Росія, очолюючи Радбез ООН? Який вплив має країна, що головує в Радбезі? І невже це справді не можна змінити?

Про це в ефірі програми «Свобода LIVE» (Радіо Свобода) розповів Олександр Мацука, український дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН у 2009–2016 роках.

– Пане Мацука, тепер місяць Росія головуватиме в Радбезі ООН. А чим вона таким може там в цей час зайнятися?

– Вам розповісти в деталях?

– Можете загально.

– Я можу в деталях. Кожного ранку буде приходити посол Небензя, сідати на місце, де буде написано «президент», брати текст, який йому написав напередодні секретаріат ООН і зачитувати з папірця текст: я відкриваю засідання з такого-то питання, я надаю слово такому-то, я закриваю засідання. Все. Це все, що в принципі буде робити російський постпред на засіданні.

– Тобто якогось масштабного політичного впливу країна, яка головує в ООН, не має?

– Ніякого взагалі впливу немає. Ніякого взагалі. Тому що порядок денний формується зарання. Він ухвалюється всіма делегаціями, тобто всі повинні погодитися на те, що порядок денний на місяць ухвалений і тільки тоді, коли всі погодилися. І потім це вже йде по накатаній.

Головуючий має менше можливостей для маневру, ніж будь-яка рядова делегація

Власне, секретаріат готує той текст, який говорить головуючий. Тобто головуючий має менше можливостей для маневру, ніж будь-яка рядова делегація, яка в цей момент не голосує.

Більше того, за тимчасовими правилами процедури Радбезу (у мене ось є така книжечка, яку я з собою завжди на засідання носив), є пункт, в якому написано, що в разі розгляду Радою безпеки питання, в якому так чи інакше зав’язана головуюча делегація, то головуючий повинен передати своє головування на це засідання делегації, яка йде наступна за списком. Тобто, якщо, собі уявити, буде розглядатися питання, яке так чи інакше стосується України, то російська делегація буде зобов’язана передати на цей день головування делегації Швейцарії. Саме тому, можливо, росіяни ніяких питань, що стосуються України, на квітень не закладали.

– Але ми бачимо, що українська сторона в особі українських дипломатів дуже обурена. Буквально всередині березня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця сумісно з професором Єльського університету опублікували в журналі «Тайм» статтю про ось це головування Росії в Радбезі ООН. По-перше, вони там назвали цю подію «висміюванням міжнародної дипломатії». І вони сказали, що відомим грабіжникам, як правило, не дають керувати банками і засудженим за сексуальні злочини не доручають керувати дитячими садками. Ось такі вони аналогії приводять. Чи коректне це порівняння? І як багато тоді західних дипломатів поділяють це бачення і поділяють ось це таке обурення України?

– Якщо ми нічого не зробили для того, щоб Росію викинули з ООН, то чому ми обурюємося, що Росія головує в Радбезі?

Росія не має права бути в ООН. Незаконно займає місце СРСР

По-перше, про головування Росії в Раді безпеки у квітні місяці було відомо ще минулого літа, коли обрали нових членів. По-друге, якщо говорити про те, що Росія не має права морального і політичного бути в Раді безпеки, то давайте ставити питання радикально: Росія не має права бути в ООН. Над цим треба працювати.

І теж той факт, що ми надсилаємо листа генеральному секретарю ООН, де говоримо про те, що вона незаконно займає місце СРСР, це нічого не вирішує. Треба якесь рішення членів ООН. І треба це не генсекові говорити, а треба працювати з делегаціями. Тоді ми чогось можемо добитися.

Росія автоматично стала членом ООН і членом Радбезу. Це незаконно

Я не знаю, навряд чи у нас є час, щоб обговорити всі варіанти, як можна вигнати Росію з ООН. Можливо, це окрема розмова. Але якщо ми не готові вирішити питання радикально, чому ми ображаємося на те? Якщо Росія є членом ООН, так вийшло, що вона автоматично стала членом ООН і членом Радбезу... Ми не будемо говорити, наскільки це незаконно. Це незаконно, відразу кажу. Але якщо вона є членом Радбезу, то вона повинна колись і головувати. Бо це не привілей, це обов’язок.

– Ви кажете, що Росія не матиме ніякого політичного пливу, коли головуватиме в радбезі ООН. Але ось українська дипломатія наполягає, що Росія тут може зловживати своїм головуванням. Так само, як вони це робили, коли це було в лютому 2022 року. Вони теж тоді головували. Тоді якраз почалася війна. І серед прикладів ось такої поведінки українські дипломати наводять те, що російські дипломати тоді дуже активно збивали з пантелику своїх іноземних колег, запевняли, що ніякої війни не готується.

Чи може тепер використати своє головування Росія, запустити якусь чергову інформаційну спецоперацію, націлену на ООН? Чи це все вже не працюватиме?

– Для цього не треба бути головуючим в Раді безпеки.

Все, чим займається Росія в ООН – це психологічні спецоперації або спецпропаганда

Все, чим займається Росія в ООН – це по суті справи психологічні спецоперації, які прикривають ті чи інші дії Росії, або це те, що називається спецпропаганда. Нічим іншим Росія ніколи в ООН не займалася і не буде займатися. Тобто це все, власне, для чого їм потрібна ООН. Для пропаганди і для розповсюджування всілякого роду фейків.

– Тобто не обов’язково для цього головувати, щоб розповсюджувати фейки?

– Більше того, я вважаю, що головування якраз їх обмежить в цьому. Тому що головуючий вимушений слухати те, що йому кажуть члени Ради безпеки. Тобто він в руках членів Радбезу. Йому набагато важче. Тобто місця для маневру для головуючого набагато менше, ніж у рядових членів Ради безпеки. Я вам скажу, що там дуже багато роботи, і буде чим займатися в квітні, чимось іншим, ніж тим, чим вони зазвичай займаються.