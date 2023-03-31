Україна працює над резолюцією щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН – Зеленський

Україна працює над текстом резолюції щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН, заявив президент України Володимир Зеленський в Києві після «Бучанського саміту».

«Працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, він буде, бо справедливість і відповідальність – це пріоритет №2 після перемоги. Авжеж трибунал буде після закінчення війни. Ми працюємо над текстом відповідної резолюції на майданчику ООН. Там різні країни шукають різні компроміси. «Гібридний» варіант теж є серед кількох наших партнерів. Але ми поки що бачимо наш варіант і над ним працюємо. Для нас головне, щоб велика кількість держав була об’єднана і підтримувала той чи інший формат резолюції. Це перший крок. Потім перейдемо до практичних кроків», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна працює також разом із Міжнародним кримінальним судом.

«Ви бачите результат роботи з МКС. Рішення щодо Путіна є дуже потужним сигналом – і практичним, і політичним. Усі боялися питання трибуналу, але наші докази про депортацію наших дітей були серйозним фактором», – додав він.

Ідею створення «гібридного трибуналу» нині активно просувають американські політики та дипломати. Напередодні посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту Бет Ван Скаак заявила, що «найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії (РФ проти України – ред.) передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України».

Ван Скаак зазначила, що для створення такого судового органу не буде потрібна резолюція Генеральної асамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть брати участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.

Росія, яка є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією та США, неодноразово блокувала ухвалення резолюцій, які стосуються України.