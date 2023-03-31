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Україна працює над резолюцією щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН – Зеленський

Зліва направо: прем’єр Словаччини Едуард Геґер, президент Молдови Майя Санду, президент України Володимир Зеленський, прем’єр Словенії Роберт Голоб і прем’єр Хорватії Андрей Пленкович під час відзначення річниці визволення міста Буча від армії РФ. Буча, 31 березня 2023 року

Україна працює над текстом резолюції щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН, заявив президент України Володимир Зеленський в Києві після «Бучанського саміту».

«Працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, він буде, бо справедливість і відповідальність – це пріоритет №2 після перемоги. Авжеж трибунал буде після закінчення війни. Ми працюємо над текстом відповідної резолюції на майданчику ООН. Там різні країни шукають різні компроміси. «Гібридний» варіант теж є серед кількох наших партнерів. Але ми поки що бачимо наш варіант і над ним працюємо. Для нас головне, щоб велика кількість держав була об’єднана і підтримувала той чи інший формат резолюції. Це перший крок. Потім перейдемо до практичних кроків», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна працює також разом із Міжнародним кримінальним судом.

«Ви бачите результат роботи з МКС. Рішення щодо Путіна є дуже потужним сигналом – і практичним, і політичним. Усі боялися питання трибуналу, але наші докази про депортацію наших дітей були серйозним фактором», – додав він.

Ідею створення «гібридного трибуналу» нині активно просувають американські політики та дипломати. Напередодні посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту Бет Ван Скаак заявила, що «найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії (РФ проти України – ред.) передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України».

Ван Скаак зазначила, що для створення такого судового органу не буде потрібна резолюція Генеральної асамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть брати участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.

Росія, яка є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією та США, неодноразово блокувала ухвалення резолюцій, які стосуються України.

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