ОВА: російські військові атакували Сумщину з артилерії та мінометів

Армія РФ в суботу, 1 березня, армія РФ атакувала Білопільську та Есманську громади у Сумській області, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в фейсбуці.

Використовуючи самохідну артилерійську установку армія РФ здійснила обстріл Есманської громади, загалом за добу було зафіксовано 7 «прильотів», уточнила влада.

По Білопільській громаді з території РФ здійснили обстріл із міномету – за інформацією Сумської ОВА, було зафіксовано 29 «прильотів». Крім того, армія РФ здійснила обстріл із АГС, здійснила десять пострілів.

«За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону», – повідомили в ОВА.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.