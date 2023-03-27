Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Сумщині вздовж майже всього кордону були російські обстріли – влада

Руйнування внаслідок російських атак на Харківщині, 26 лютого 2023 року

На Сумщині вздовж майже всього кордону сьогодні відбувалися російські обстріли, повідомив в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

«Протягом дня сьогодні відбулося близько 20 обстрілів, понад 120 приходів з різних типів озброєння: міномети, артилерія, стрілецька зброя, гранатомет і протитанковий ракетний комплекс. На жаль, у нас є поранена цивільна особа – жінку з легким пораненням госпіталізували до Білопільської лікарні. Протягом дня обстрілів зазнали шість громад Сумщини, три з чотирьох прикордонних районів. У нас три прикордонні райони з країною-агресором. Майже вздовж всього кордону відбувалися обстріли», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Читайте також: Після нічної російської атаки у Білопіллі на Сумщині триває розбір завалів – ОП (фото, відео)

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG