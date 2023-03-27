На Сумщині вздовж майже всього кордону були російські обстріли – влада

На Сумщині вздовж майже всього кордону сьогодні відбувалися російські обстріли, повідомив в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

«Протягом дня сьогодні відбулося близько 20 обстрілів, понад 120 приходів з різних типів озброєння: міномети, артилерія, стрілецька зброя, гранатомет і протитанковий ракетний комплекс. На жаль, у нас є поранена цивільна особа – жінку з легким пораненням госпіталізували до Білопільської лікарні. Протягом дня обстрілів зазнали шість громад Сумщини, три з чотирьох прикордонних районів. У нас три прикордонні райони з країною-агресором. Майже вздовж всього кордону відбувалися обстріли», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.