У Маріуполі окупанти не припиняють посилено патрулювати вулиці – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові не припиняють посилене патрулювання, розповів у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, по вулицях тимчасово окупованого міста зараз ходять бійці Росгвардії. Вони шукають «учасників маріупольського опору, які підірвали одного з керівників військ ворога Михайла Москвина, коли він був у власному автомобілі».

«Так виглядають зачистки в Маріуполі зсередини. Обшуки, перевірки документів, тотальний контроль. У таких умовах, ризикуючи щохвилини, наші маріупольці збирають дані про окупантів, їхнє базування та переміщення», – написав Андрющенко.

В окупованому Маріуполі підірвали машину одного з місцевих керівників окупаційних військ, повідомила міська рада 28 березня. За інформацією Маріупольської міськради, замах організував місцевий рух спротиву.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».