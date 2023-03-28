У Маріуполі підірвали авто відповідального за фільтрацію – міська рада

У окупованому Маріуполі напередодні підірвали машину одного з місцевих керівників окупаційних військ, повідомила міська рада 28 березня.

За повідомленням Маріупольської міськради, замах організував місцевий рух спротиву.

«Ціллю спротиву став – Михайло Москвін, начальник «поліції» в окупованому Маріуполі. Саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста. Після підриву автівки окупант знаходиться в лікарні №2 (17 мкр)», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба міської ради наводить слова мера Маріуполя Вадима Бойченка, за якими Москвін «у тяжкому стані».

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Наразі редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити або спростувати цю інформацію.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».