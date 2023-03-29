За фото з Маріуполя – український репортер переміг на європейському етапі World Press Photo

На європейському етапі міжнародної премії World Press Photo перемогли роботи українського фотожурналіста Євгена Малолєтки. Серію репортажів для Associated Press він зняв під час боїв за Маріуполь наприкінці лютого і на початку березня 2022 року. Малолєтка знімав життя мирних жителів міста за умов війни та наслідки обстрілів, у тому числі бомбардування маріупольських лікарні та пологового будинку.

Фотографії, зроблені Малолєткою, публікувалися у багатьох світових виданнях.

Серію Малолєтки з Маріуполя визнано найкращою в номінації «Репортаж». У номінації «Знімок» у категорії «Європа» перемогла фотографія, також зроблена в Україні, – робота Алкіса Константінідіса з Reuters, знята в Харкові. На ній зображена жителька Харкова Яна Бачек – жінка просто на вулиці плаче над тілом свого батька Віктора Губарєва, який пішов по хліб і загинув під час російського обстрілу 18 квітня 2022 року.

World Press Photo – одна з головних міжнародних премій у галузі фотожурналістики. Після регіонального відбору відбудеться всесвітній конкурс. Його результати буде оголошено 20 квітня.