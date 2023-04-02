На Сумщині через російський обстріл молоковоза загинули двоє людей – обласна влада

У Сумській області через мінометний обстріл російських військ загинули двоє людей, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули дві людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали», – йдеться в повідомленні.

Виконувач обов’язків голови Сумщини Тарас Савченко закликав жителів області бути «особливо обережними».

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«Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки. Адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях!» – заявив він.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.