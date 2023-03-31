У Росії офіцера судитимуть через обстріл з боку України, під час якого загинули сім військових – ЗМІ

У Росії офіцера судитимуть за статтею про порушення правил бойового чергування, його звинуватили у незапобіганні ракетному обстрілу території Бєлгородської області РФ з боку України навесні минулого року, пише російське видання «Комерсант».

За даними видання, офіцерові, якого заарештували ще у травні минулого року, загрожує до десяти років позбавлення волі за порушення правил бойового чергування. Його ім’я не називають. Він перший обвинувачений у Росії за цією статтею.

За даними джерел «Комерсанта», обвинувачення вважає, що російський військовий винен у недостатньому прикритті повітряного простору в прикордонній зоні засобами ППО. У момент ракетного удару, як стверджується, він перебував на бойовому чергуванні. Внаслідок ракетного удару, як йдеться в матеріалах слідства, загинули семеро російських військовослужбовців, понад 40 – постраждали, було знищено 15 одиниць техніки.

За версією слідства, «маючи всі можливості для запобігання атаці», офіцер «допустив заподіяння серйозної шкоди обороноздатності країни». Сам він провину не визнає.

Коли саме стався обстріл, про який йдеться у справі, неясно, офіційно ні російська, ні українська сторона про нього не повідомляли. Українські військові традиційно не коментують ймовірні обстріли російської території, а російська влада, повідомляючи про обстріли, наголошує на пошкодженнях цивільної інфраструктури та постраждалих мирних жителях, якщо вони є.

Як випливає з контексту, обстріл – якщо він відбувся – був частиною оборонних операцій України після широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого. Яким чином черговий офіцер міг запобігти йому – неясно.

У зв’язку з війною в Україні в Росії порушено вже сотні справ за звинуваченнями у дезертирстві, залишенні частини під час мобілізації тощо. Про порушення справ у зв’язку з воєнними злочинами в Україні, у скоєнні яких Росію звинувачують Київ і міжнародні організації, не повідомлялося.