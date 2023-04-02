Троє людей загинули, шестеро поранені через обстріл Костянтинівки – Кириленко

Російські війська обстріляли Костянтинівку 2 квітня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки», – заявив він.

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Кириленко додав, що постраждалі отримують необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники та поліція.

Населені пункти Донецької області регулярно зазнають обстрілів російських військ. Напередодні ракетного удару зазнала Авдіївка.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.