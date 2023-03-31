Росія збільшила кількість кораблів на чергуванні в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває десять російських кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, повідомило 31 березня оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельне угруповання противника складається з 10 одиниць, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу «Калібр», і два вдк (великі десантні кораблі – ред.), що маневрують в районі південно-східного узбережжя Криму», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» додали, що загроза ракетних і дронових ударів «залишається досить високою».

Напередодні Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що Росія 30 березня тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири свої кораблі, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Як повідомляла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, Росія зменшила кількість кораблів порівняно з попередніми періодами через шторм у Чорному морі.