ВМС: кількість російських кораблів у Чорному морі не змінилася

Росія станом на 30 березня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири свої кораблі, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Така ж кількість російських кораблів чергувала в Чорному морі і 29 березня.

Як повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, Росія зменшила кількість кораблів порівняно з попередніми періодами через шторм у Чорному морі.