Росія може знову змінити військове командування через «провал зимового наступу» – ISW

Російські військові блогери обговорюють можливі зміни в російському військовому командуванні – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому увечері 1 квітня.

«Дедалі більші російські припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ», – йдеться в звіті.

ISW вказує на заяви російських «військових блогерів» 1 квітня, за якими російське Міністерство оборони викликало з відпустки командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського 30 березня.

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За повідомленнями, Міноборони замінило Теплінського в січні на генерал-лейтенанта Олега Макаревича в січні, хоча офіційно ця заміна не була підтверджена.

«Російські військові блогери стверджували, що Теплінський негайно вилетів до штабу російського об’єднаного угруповання в Ростові-на-Дону Краснодарського краю, щоб перебрати командування ПДВ, і що він уже планує майбутні операції», – зазначають дослідники.

Також один із російських блогерів заявляє, що разом із Теплінським вилетів колишній командувач Центрального військового округу Олександр Лапін. Лапіна замінили на Андрія Мордвічева в лютому 2023 року після критики за керівництво лінією фронту в напрямку Сватове-Кремінна восени 2022 року.

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«Ще невідомо, чи повернеться Лапін до ролі командувача силами в Україні. Починаючи з 27 березня російські джерела припускали, що Міноборони Росії також нещодавно звільнило командувача Східним військовим округом (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова у відповідь на інтенсивну критику його командування через значні втрати в наступальних операціях під Вугледаром на початку 2023 року», – додає Інститут.

Раніше Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті звернув увагу на чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, заявивши, що ці повідомлення викликали «стриманий і цинічний резонанс» в російському інформаційному просторі.