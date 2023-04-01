ISW про заяви Лукашенка: хоче показати суверенність Білорусі попри фактичну її окупацію військами РФ

Олександр Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб показати Білорусь як суверенну державу, незважаючи на її нинішню фактичну окупацію російськими військами, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи звернення Лукашенка 31 березня.

«Лукашенко повторив шаблонну риторику про те, що він є рівноправним партнером російського президента Володимира Путіна у захисті Росії й Білорусі, описавши Білорусь як мішень західної гібридної війни – наратив, який Лукашенко просуває з 2020 року. Лукашенко заявив, що ніхто не повинен хвилюватися, що Росія «щось захопила» в Білорусі, і заявив, що російські війська, які навчаються в Білорусі під керівництвом білоруських офіцерів, підпорядковуються білоруським силам», – йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, Лукашенко, ймовірно, прагне використати наратив про те, що Білорусь є повністю суверенною державою і рівноправним партнером Росії в Союзній державі, щоб він міг використовувати інформаційні важелі і вимагати від російських військ залишити Білорусь після завершення російського вторгнення в Україну.

Найближчий союзник президента РФ Володимира Путіна Олександр Лукашенко напередодні у своєму виступі з посланням до парламенту та білоруського народу звинуватив владу України і Захід у тому, що йде війна. Лукашенко також пригрозив ядерною війною: за його словами, «якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, буде застосовано ядерну зброю».

Він також підтримав розміщення в країні російської ядерної зброї. За словами Лукашенка, це «можливість убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу». Лукашенко, не навівши доказів, звинуватив Польщу та інші країни Заходу у підготовці нападу на Білорусь за участю діячів білоруської еміграції.

Про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі минулого тижня оголосив президент Росії Володимир Путін, обґрунтувавши це рішення проханням з боку білоруського керівництва.

Білорусь надає Росії сприяння у її війні проти України, проте прямо не бере участі у бойових діях. При цьому в країні розміщено російський контингент та військову авіацію. Сховище для тактичної ядерної зброї, за словами Путіна, має бути споруджено до 1 липня. Плани розмістити цю зброю в Білорусі викликали осуд США та їхніх союзників.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.