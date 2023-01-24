Ймовірна відставка Теплінського може свідчити про подальші розбіжності у командуванні РФ – розвідка Британії

Генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових командувачів російськими військами в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії вранці 24 січня.

Відомство вказує на те, що Теплінський командував «відносно успішним» відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року, за що був отримав схвальні оцінки в Росії.

При цьому, як цитує Міністерство оборони Великої Британії, залишається неясним, чи Теплінський досі очолює російські повітряно-десантні війська.

Розвідка припускає, що звільнення Теплінського було пов’язане із суперечками щодо використання російських десантників: зокрема, вони часто використовувалися для утримання наземних цілей, чим традиційно займалася механізована піхота.

«Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав’язати свою особисту владу кампанії (в Україні – ред.)», – йдеться в зведенні.

Раніше в медіа з’явилися повідомлення про звільнення одного з командувачів російськими військами в Україні генерал-полковника Михайла Теплінського. Офіційно про нього не повідомлялося.