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Ймовірна відставка Теплінського може свідчити про подальші розбіжності у командуванні РФ – розвідка Британії

Залишається неясним, чи Михайло Теплінський досі очолює російські повітряно-десантні війська (фото ілюстраційне)

Генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових командувачів російськими військами в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії вранці 24 січня.

Відомство вказує на те, що Теплінський командував «відносно успішним» відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року, за що був отримав схвальні оцінки в Росії.

При цьому, як цитує Міністерство оборони Великої Британії, залишається неясним, чи Теплінський досі очолює російські повітряно-десантні війська.

Розвідка припускає, що звільнення Теплінського було пов’язане із суперечками щодо використання російських десантників: зокрема, вони часто використовувалися для утримання наземних цілей, чим традиційно займалася механізована піхота.

«Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав’язати свою особисту владу кампанії (в Україні – ред.)», – йдеться в зведенні.

Раніше в медіа з’явилися повідомлення про звільнення одного з командувачів російськими військами в Україні генерал-полковника Михайла Теплінського. Офіційно про нього не повідомлялося.

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