Росія тримає 12 «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі – ВМС

Росія станом на ранок 1 квітня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, із яких два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

31 березня в Чорному морі чергували десять російських кораблів, серед яких був один підводний ракетоносій із чотирма «Калібрами».