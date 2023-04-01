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Росія тримає 12 «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі – ВМС

Росія станом на ранок 1 квітня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, із яких два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

31 березня в Чорному морі чергували десять російських кораблів, серед яких був один підводний ракетоносій із чотирма «Калібрами».

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