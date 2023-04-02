Російські військові обстріляли Курахівську ТЕС: влада розповіла про наслідки

У неділю, 2 квітня, російські військові атакували Курахівську ТЕС, розповів у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Курахівської ТЕС порушено електропостачання по трьом електромережам 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району», – написав він.

Крім того, місцевий чиновник додав, що на десять хвилин припинилося електропостачання Краматорського енерговузла.

«Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже відбувається підключення абонентів», – йдеться в повідомленні.

Населені пункти Донецької області регулярно зазнають обстрілів російських військ. Напередодні ракетного удару зазнала Авдіївка.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.