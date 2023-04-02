«Укренерго» зняло обмеження в трьох областях після обстрілів 9 березня

Ремонтні бригади «Укренерго» завершили роботи на об’єктах енергетики центрального регіону, повідомляє компанія 2 квітня.

«Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» подякувало Литві за надану допомогу.

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В інших областях також немає обмежень у мережах, які зумовлювали б ліміти споживання.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

Останній наразі масований ракетний удар Росії по енергетиці України був зафіксований 9 березня. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.