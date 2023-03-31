США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти – Міллі

США не надають Україні ракети великої дальності ATACMS, а натомість розглядають інші варіанти, щоб надати українським військовим більше можливостей на полі бою, заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.



За його словами, США мають «відносно небагато» ATACMS, і військові повинні підтримувати власні рівні критичної зброї у своїх запасах.



«Діапазон дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть досягти цього діапазону», – сказав Міллі в інтерв’ю Defense One, повідомляє СNN. – «Є БПЛА, наприклад, які можуть це зробити. Британці мають пару систем. Тож це деякі речі, які ми розглядаємо».



«Зараз ми не надаємо ATACMS», – сказав Міллі, зазначивши, що це політичне рішення.

Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів – це набагато більше, ніж будь-яка система, надана Україні досі.

На початку березня видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану. За даними видання, одним із головних чинників такого рішення Москви стала погроза США забезпечити Київ балістичними снарядами ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.