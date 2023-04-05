РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може сягати 40 ракет – військові

Російські війська збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15-ти одиниць, серед них шість ракетоносіїв, загальний залп може сягати 40 ракет типу «Калібр», повідомляє у середу Оперативне командування «Південь».

«На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 1️5️ одиниць, серед яких 6️ ракетоносіїв, 2️ з яких – підводні, може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 4️0️ ракет», – йдеться в повідомленні.

Військові припускають, що споряджені не всі ракетоносії. До сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально, наголошують вони.

«В пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських «новин», ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе», – попереджають українські військові.

Напередодні повідомлялося, що Росія збільшила ракетний залп у Чорному морі до 20 «Калібрів».