«Вже на бойовому чергуванні». У командуванні Об’єднаних сил показали американську ППО Avenger

У командуванні Об’єднаних сил Збройних сил України показали американську систему протиповітряної оборони Avenger, яка перебуває на бойовому чергуванні в Україні.

«Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки й оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах», – цитує командування слова командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Допис у фейсбуці супроводжується відео, що демонструє можливості системи.

За словами Наєва, екіпаж Avenger пройшов навчання в Німеччині.

За даними Пентагону станом на кінець лютого, до пакетів допомоги США Україні входили 12 систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger.