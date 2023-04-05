НАТО готує новий план: як Захід бачить контрнаступ ЗСУ

Армія України провела успішну контратаку біля Авдіївки, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) – у своєму звіті аналітики кажуть, що російські війська відкинули на північному сході від Авдіївки, а саме біля Новоселівки, і ЗСУ підійшли впритул до цього населеного пункту. Нагадаємо, сама Авдіївка - у пів кільці, і агресор намагається її оточити.

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Тим часом США схвалили черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн, у ньому – боєприпаси для Patriot, HIMARS, артилерії 155 та 105 мм, танків, мінометів, ПТРК TOW та інше.

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Останні заяви США про підтримку України такі: ATACMS не нададуть, але відшукають інше далекобійне озброєння, а винищувачі взагалі зараз не допоможуть.

Головні питання випуску:

Як бачать США майбутній контрнаступ України, чому саме з таким набором зброї вона має відбуватися?

Що дасть Україні нова програма співпраці з НАТО, яку підтримали у вівторок міністри закордонних справ країн альянсу?