Вибухова винагорода. Хто і чому міг вбити Владлена Татарського?

Владлен Татарський – 40-річний уродженець Макїівки, кримінальний в’язень-втікач, бойовик «ЛДНР» та пропагандист з «пулу» засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина – загинув 2 квітня під час «творчого вечора» у Петербурзі. Одна з гостей, як повідомляє російське слідство, зробила Татарському смертельний подарунок: його власний бюст, нашпигований вибухівкою.

Напередодні загибелі Татарський анонсував «грандіозні» події в Росії, до яких готуються всі патріоти. І вчергове наголосив на необхідності знищити Україну та не соромитись таких планів.

В РФ вже наступного дня і без жодних доказів почали покладати відповідальність за вбивство «воєнкора» на Київ; в Офісі президента відповіли, що «павуки поїдають один одного в банці». Ким був Владлен Татарський та хто міг замовити його вбивство – розібралось Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Владлен Татарський: засуджений за пограбування, бойовик, пропагандист

«Усіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо» – ця відома фраза, що шокувала Україну і світ своєю відвертістю, належить саме Владлену Татарському. Сказав він її у Кремлі, куди був запрошений на виступ Путіна з приводу оголошення анексії частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у вересні 2022 року.

Владлен Татарський – це псевдо, його справжнє ім'я Максим Фомін. Народився і виріс він у Макіївці, місті-супутнику Донецька. За власними розповідями Фоміна, спершу він працював на шахті. Потім нібито почав торгувати меблями. Але справи пішли кепсько, довелось брати кредити.

Судячи з усього, вони не допомогли. У 2011 році Фоміна засудили до 12 років тюрми за збройне пограбування банку. Там, у горлівській в’язниці, він і був, коли за три роки почалося гібридне вторгнення РФ. Скориставшись цим, Фомін втік з-за ґрат. Втік і приєднався до так званого «ополчення» «ДНР».

Однак скоро Фоміна повернули до в’язниці – чому саме, достеменно невідомо. Але відомо, що визволив його звідти ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. Відтоді кар’єра Фоміна пішла вгору. Він знову влився в лави бойовиків, воював проти України під керівництвом Ігоря «Безлера». Загалом у різних формуваннях «ЛДНР» перебував до 2019 року.

Тоді змінив спеціалізацію на «воєнкора» та письменника і перебрався до Москви. Звідти Фомін старанно поширював наративи Кремля, вирізняючись часом навіть серед колег-пропагандистів радикальністю поглядів – закликав вбивати якнайбільше українців, захоплювався звірствами у Бучі, казав, що Україна має бути знищена. У 2022 році він почав вести власний телеграм-канал, назвавши його своїм псевдо Владлен Татарський.

За словами пропагандиста, на початку 2022 року він повернувся до батальйону «Восток», де певний час воював. Вочевидь, за такі заслуги Татарського і запросили у Кремль, коли Путін оголошував анексію українських територій.

Як загинув Владлен Татарський

Владлен Татарський ввечері 2 квітня проводив «творчий вечір» на Університетській набережній у Петербурзі. Захід відбувався в кафе Street Food Bar №1 (деякі російські ЗМІ та телеграм-канали називають його «Патріот») у центрі міста. За повідомленнями інших відвідувачів, у кафе зібрались близько 100 людей.

Спочатку все йшло за планом, панувала невимушена атмосфера зустрічі злочинця і пропагандиста зі своїми шанувальниками. Він жартував про війну проти України, вони сміялись.

За свідченнями очевидців, одна з гостей взяла мікрофон і повідомила, що її звуть Настя, вона є студенткою художньої академії та має подарунок для нього від творчого колективу – статуетку. За словами дівчини, охорона не дозволила їй пронести подарунок, бо там нібито може бути бомба. Татарський на це посміявся, і сказав принести. «Вносьте, заразом і перевіримо», – пожартував він.

Чоловік (ймовірно, організатор) приніс скульптуру у коробці. Як виявилось, це була міні-копія пропагандиста у касці. Татарському подарунок сподобався. Він його відклав, вирішивши відповісти на інше запитання. І коли пропагандист говорив, стався вибух – минуло 3-5 хвилин.

Це був направлений вибух – загинув лише сам пропагандист. За повідомленнями Мінохорони здоров’я РФ, ще 32 людини постраждали.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що спрацював безоболонковий вибуховий пристрій потужністю від 300 до 450 г у тротиловому еквіваленті.

В розшук оголосили 26-річну Дар’ю Трепову – її ідентифікували як дівчину, яка принесла подарунок, а також її чоловіка Дмитра Рилова в якості співучасника. За повідомленнями, поліція вже затримувала пару, зокрема, у лютому 2022-го на антивоєнній акції у Петербурзі.

Наступного дня, 3 квітня, дівчину затримали. Як стверджує один із відомих російських телеграм-каналів, коли до неї увірвались силовики, вона сказала, що її підставили.

Вбивство Владлена Татарського: версії

Версія перша: чорна мітка Пригожину.

Хоча Татарського запрошували до Кремля у вересні 2022 року на путінський виступ, восени ж він, очевидно, проміняв Путіна на його «кухаря» і за сумісництвом засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це свідчить активна критика пропагандистом Міноборони РФ після низки невдач військ агресора на фронті в Україні. Приміром, 22 лютого він опублікував фото з десятками тіл найманців ПВК, загиблих під час штурмів Бахмуту і заявою Пригожина про снарядний голод.

Опосередковано про приналежність до «пулу» Пригожина свідчить і те, що кафе, де відбувався «творчий вечір» Татарського, належить саме засновнику ПВК. Пригожин підтвердив це. Він пояснив, що «передав» (правда, не уточнив, на яких умовах) «Стріт-бар» «патріотичному» руху «Кібер фронт Z» для проведення «семінарів».

Конфлікт між Міноборони РФ та Пригожиним триває і досі. Засновник ПВК «Вагнер» то жаліється, то погрожує, намагаючись повернути собі доступ до зброї, екіпірування та інших ресурсів.

За день до смерті пропагандист закликав покінчити з Україною, додавши, що не треба цього соромитись. А ще натякнув на якісь «грандіозні» події попереду.

«Я постійно переміщуюся Росією, бо ми напередодні дуже грандіозних великих подій. І всі патріоти до них готуються, зокрема й цивільні, які зараз змушені допомагати армії, замінюючи собою ВПК, і командирів, і комісарів, і замполітів, і решту. Я коли бачу таку підтримку, знаю точно, що ворог буде розбитий, перемога буде за нами», – заявив він.

Ліквідація Татарського може бути задумане як попередження Пригожину, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Також вбивство «воєнкора» може бути свідченням того, що толерантність Путіна до військових блогерів «загалом слабшає», але воно також могло бути результатом «близькості Фоміна і Пригожина».

«Вбивство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною моделі більшої ескалації російських внутрішніх конфліктів з участю Пригожина та ПВК «Вагнер», – вважають в ISW.

Американські аналітики не виключають, що влада РФ до того ж планує використати вбивство Татарського, щоб «посилити самоцензуру» у Росії.

«Рух «Кібер фронт Z», пов’язаний з «Вагнером», кілька місяців очолює дискусії про війну в барах, які належать Пригожину, і цілком можливо, що це резонансне вбивство віднадить людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою залякати інших «мілблогерів», афілійованих з «Вагнером», – йдеться в повідомленні.

Версія друга. Україна.

На другий день після ліквідації Татарського російські силовики за підтримки ЗМІ почали активно лобіювати «український слід», почавши проводити паралелі з вбивством дочки праворадикального філософа та ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна Дар'ї.

Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ заявив, що вибух «був спланований українськими спецслужбами» за участі ФБК Навального. Бо залучена нібито була агентура із ФБК, а затримала Дар’я Трепова є активною його прихильницею.

Російські прокремлівські ЗМІ та телеграм-канали почали поширювати повідомлення, нібито незадовго до вибуху Дар'я нібито розповідала друзям, що почала працювати на «українських журналістів».

І, за словами оточення Трепової, здебільшого вона отримувала завдання передавати посилки з рук у руки. Передати коробку зі скульптурою Татарському на його лекції 2 квітня, як стверджується, було одним із таких завдань.

Згодом прокремлівські російські телеграм-канали почали поширювати велику кількість нібито подробиць її діяльності під керівництвом «куратора».

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Татарський нібито був «небезпечний» для влади України, а його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва. Подібну заяву зробив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому сам Пригожин заявив, що не став би звинувачувати у вбивстві Татарського «київський режим», як і смерті Дугіної. Пригожин зазначив, що відповідальність за такі напади може нести «група радикалів», не пов’язаних з українською владою.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибух Петербурзі так: «У РФ починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок був питанням часу, як прорив дозрілого гнійника».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи загибель Татарського, сказав: «Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну».

Владлен Татарський, він же Макс Фомін, доклав усіх зусиль, аби підозрюваних у його вбивстві було чимало. І, як ведеться у подібних справах, розкрита вона навряд чи буде. Але, ймовірно, що хоча його життя безпосередньо було пов’язане з Україною, наслідки його смерті зачеплять передусім Росію.

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